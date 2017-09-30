В Вашингтоне проходит марш за "расовую справедливость"

ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. В столице США в субботу проходит "Марш за расовую справедливость", участники которого требуют от властей страны прекратить несправедливую, по их мнению, политику в отношении афроамериканского населения и принять меры по предотвращению преступлений на расовой почве.

В настоящее время, как передает агентство Sputnik, сотни участников акции собрались в Линкольн-парке в центре Вашингтона. Оттуда они планируют через некоторое время двинуться к зданию министерства юстиции США на Национальной аллее, где пройдет митинг. К ним намерены присоединиться участники "Марша в поддержку чернокожих женщин" и ряда "левых" организаций.

Пока акция проходят без происшествий.

R4G squad at the March for Black Women. Because fighting for racial & gender equity takes no days off. #m4bw #m4rj pic.twitter.com/V33nrWGP3X — Yasmin Vafa (@yvafa) 30 сентября 2017 г.

Мероприятия приурочены к 98-й годовщины "Бойни в Элейне" в штате Арканзас, когда в результате столкновений были убиты, по разным оценкам, от 100 до 237 афроамериканцев, которые требовали повысить оплату труда за работу на хлопковых плантациях.