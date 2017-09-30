Меньше суток до референдума: каталонцы протестуют и "оккупируют" участки

БАРСЕЛОНА, 30 сен — РИА Новости. Считанные часы остались до "референдума" о независимости, который собираются провести власти Каталонии и который не признают испанские власти. В Мадриде выступают резко против референдума, считая его незаконным и собираясь не допустить даже открытия избирательных участков.

Пока Каталония продолжает готовиться к референдуму, Барселона живет своей обычной жизнью — работают магазины, банки, а улицы центральной части города заполнены туристами, которых политическая нестабильность, похоже, совсем не пугает.

Если нельзя войти — мы не уйдем



Согласно решению Верховного суда Каталонии местная полиция должна до шести часов утра воскресенья опечатать места до голосования, в частности школы, вход на них будет запрещен. Кроме того, в городах автономии изымаются урны для голосования и бюллетени.

Однако активистов и ярых приверженцев независимости Каталонии решения центральных властей не останавливают. В пятницу вечером многие каталонцы откликнулись на призывы школьных ассоциаций и решили "занять" школы. Поздно вечером родители со своими детьми пришли на участки и провели там ночь.

Как рассказал РИА Новости один из активистов по имени Марк, если школу, в которой они провели ночь, закроют, то активисты готовы сломать ограждения полиции, чтобы войти и голосовать.

"Мы намерены довести ситуацию до конца", — сказал Марк.

Пока же активисты ждут дальнейших действий властей, они устраивают различные конкурсы и спортивные занятия для детей.

По данным представительства Испании, в Каталонии были "оккупированы" 163 школы из 2315, которые, как ожидается, станут местом волеизъявления каталонцев. По состоянию на середину субботы полиция опечатала 1300 школ. У некоторых зданий произошли инциденты: так, четыре человека пострадали в результате стрельбы из пневматического оружия около одной из школ в городе Манльеу (провинции Барселона).

Кроме того, в субботу гражданская гвардия начала операцию по временной приостановке работы всех информационных ресурсов, связанных с организацией и проведением референдума — таким образом, ни сайты для онлайн-голосования, ни сайты для объявления официальных результатов референдума работать не будут.

Акции по-каталонски



Протестуя против решения центральных властей воспрепятствовать голосованию, в движении за независимость придумали оригинальные способы выразить свое отношение к происходящему. Так, несколько недель назад по Каталонии прокатился "кастрюльный бунт" — акция протеста, которую сторонники независимости начинали в десять часов вечера, высовываясь из окон домов и оглушительно стуча ложками по кастрюлям.

Другим инструментом шумных каталонцев для выражения своего мнения стали связки ключей. Накануне десятки тысяч людей собрались на площади около фонтана Монжуик в поддержку референдума на заключительном мероприятии кампании по независимости. Когда один из выступающих заговорил со сцены о нежелании властей прислушаться к голосу каталонцев и намерении полиции опечатать избирательные участки, порядка ста тысяч человек как по команде вытащили из карманов связки ключей и начали звенеть ими, показывая свою готовность открыть запертые полицией двери школ.

В пятницу по улицам каталонских городов маршем проехали несколько тысяч тракторов. В Союзе фермеров Каталонии таким образом решили выразить свою поддержку референдуму и напомнить центральным властям в Мадриде о несправедливых, по их мнению, высоких налогах.

Танцуют и протестуют



Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.

Митинги сторонников единства Испании прошли в субботу в нескольких городах королевства: в Мадриде, Севилье, Хихоне, Сантандере, Леиде, Валенсии и Пальма-де-Мальорке. В Барселоне в последние два дня спорадически возникают акции как в поддержку референдума, так и против его проведения.

В субботу перед зданием Женералитета Каталонии собрались несколько десятков человек с флагами Испании и Евросоюза, протестуя против решения каталонского правительства провести референдум.

"Я каталонец и я чувствую, что сепаратисты обманывают меня. В основном из-за того принципа, по которому происходит голосование на муниципальных выборах. Я думаю, что оставаться в составе Испании будут лучше для всех", — сказал РИА Новости один из участников Карлос Бругейрас.

"Каталония никогда не будет независимой. К примеру, посмотрите на сепаратизм на Украине — это ни к чему хорошему не привело. Я не хочу такого же здесь", — поделился с агентством своим мнением 50-летний каталонец Рамон. В ожидании очередной акции за единство Испании он вместе со своей женой пришел в Готический квартал города.

Чуть в стороне от площади Сан Жаиме сторонники независимости устроили свою акцию: напротив управления по безопасности правительства Испании около 50 человек станцевали национальный танец сардана, который выражает национальный дух каталонцев и их единства. Сардану также называют "танцем протеста", ведь в основном его исполняют на улицах и не профессиональные танцоры, а обычные люди. В годы диктатуры Франсиско Франко сардана была официально запрещена.

"Мы специально выбрали это место. Мы хотим, чтобы власти Испании поняли, что нам нужна независимость, и мы никогда не откажемся от своей мечты", — сказала агентству одна из исполнительниц традиционного каталонского хоровода Мария.

Туристам все нипочем



Митинги и демонстрации последних дней в Барселоне проходят мирно — участники, за что бы они ни выступали, улыбаются, пританцовывают, скандируют свои лозунги и с удовольствием делятся с журналистами и простыми обывателями своим мнением о происходящем в Испании.

Туристов политические передряги в Каталонии не смущают. Как рассказала агентству молодая пара из России, планы по проведению референдума никак не помешают их желанию узнать город и культуру страны.

"Мы приехали несколько дней назад и, честно говоря, ничего необычного не заметили. Референдум нам никак не помешает", — поделились путешественники.

В Российском союзе туриндустрии подтвердили, что по их оценкам референдум о независимости в ближайшее время не окажет существенного влияния на туристические потоки из России.