В Киргизии задержали депутата, подозреваемого в попытке захвата власти

БИШКЕК, 30 сен – РИА Новости. Госкомитет нацбезопасности Киргизии задержал депутата парламента республики по подозрению в организации захвата власти в стране в случае проигрыша на президентских выборах кандидата Омурбека Бабанова, сообщает в субботу пресс-служба ГКНБ.
"Тридцатого сентября в рамках возбужденного генеральной прокуратурой уголовного дела в отношении депутата жогорку кенеша (парламент Киргизии – ред.) и других лиц по факту приготовления к массовым беспорядкам и насильственному захвату власти задержан депутат Исаев Канатбек, а также отдельные члены организованных преступных группировок", — сообщает ГКНБ.
Ранее генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело против депутата парламента Канатбека Исаева, который якобы готовил насильственный захват власти в случае проигрыша на выборах кандидата в президенты Омурбека Бабанова. Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями 27 (приготовление к преступлению), 233 (массовые беспорядки) и 295 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) Уголовного кодекса Киргизии.
В пресс-службе ГКНБ отметили, что из материалов уголовного дела явствует, что "для привлечения к участию в массовых беспорядках непосредственно Исаевым передана крупная сумма денежных средств представителям организованных преступных группировок" для попытки вооруженного захвата власти и дестабилизации ситуации в стране.