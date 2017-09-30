В Киргизии задержали депутата, подозреваемого в попытке захвата власти

БИШКЕК, 30 сен – РИА Новости. Госкомитет нацбезопасности Киргизии задержал депутата парламента республики по подозрению в организации захвата власти в стране в случае проигрыша на президентских выборах кандидата Омурбека Бабанова, сообщает в субботу пресс-служба ГКНБ.

Президентский срок действующего главы Киргизии Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года и, согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты. Выборы назначены на 15 октября. В президентской гонке на сегодняшний день остаются 12 официально зарегистрированных кандидатов из 59 заявивших о намерении стать президентом. Экс-премьер Омурбек Бабанов считается одним из самых сильных соперников кандидата от президентской партии СДПК Сооронбая Жээнбекова, которого СМИ называют преемником Атамбаева.

"Тридцатого сентября в рамках возбужденного генеральной прокуратурой уголовного дела в отношении депутата жогорку кенеша (парламент Киргизии – ред.) и других лиц по факту приготовления к массовым беспорядкам и насильственному захвату власти задержан депутат Исаев Канатбек, а также отдельные члены организованных преступных группировок", — сообщает ГКНБ.

Ранее генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело против депутата парламента Канатбека Исаева, который якобы готовил насильственный захват власти в случае проигрыша на выборах кандидата в президенты Омурбека Бабанова. Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями 27 (приготовление к преступлению), 233 (массовые беспорядки) и 295 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) Уголовного кодекса Киргизии.

Прокуратура утверждает, что "Исаев, являясь сторонником кандидата на должность президента Кыргызской Республики Бабанова, вступив в предварительный сговор с отдельными лицами, в том числе с представителями организованных преступных группировок, осуществляют активные действия, направленные на организацию массовых беспорядков в случае проигрыша" Бабанова на выборах. И что сторонники Бабанова заранее готовили "провокации с последующим перерастанием в массовые беспорядки и вооруженные столкновения".

В пресс-службе ГКНБ отметили, что из материалов уголовного дела явствует, что "для привлечения к участию в массовых беспорядках непосредственно Исаевым передана крупная сумма денежных средств представителям организованных преступных группировок" для попытки вооруженного захвата власти и дестабилизации ситуации в стране.