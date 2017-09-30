В центре Одессы подрались сторонники и противники Саакашвили

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости. Акция сторонников экс-главы Одесской областной администрации, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Одессе в субботу у памятника Дюку началась с драки, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на своего корреспондента на месте событий.

На субботу у Саакашвили запланирована встреча с его сторонниками в Одессе.

По данным издания, митинг начался в 16.00 (время совпадает с мск), самого Саакашвили в это время на месте не было, участие в митинге принимали несколько сотен сторонников политика.

Сообщается, что в это время напротив места проведения акции собралось несколько десятков молодых людей. Они включили громкую музыку, которая мешала выступать участникам митинга. Как сообщает издание, после этого сторонники Саакашвили силой попытались выключить музыку, в стычку вмешалась полиция, которая встала кордоном между сторонами.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию.