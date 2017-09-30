В Киргизии депутата подозревают в попытке захвата власти

БИШКЕК, 30 сен – РИА Новости. Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело против депутата парламента Канатбека Исаева, который якобы готовил насильственный захват власти в случае проигрыша на выборах кандидата в президенты Омурбека Бабанова, об этом сообщает в субботу пресс-служба надзорного ведомства республики.

Президентский срок действующего главы Киргизии Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря нынешнего года и, согласно конституции, он не может повторно баллотироваться в президенты. Выборы назначены на 15 октября. В президентской гонке на сегодняшний день остаются 12 официально зарегистрированных кандидатов из 59 заявивших о намерении стать президентом. Экс-премьер Омурбек Бабанов считается одним из самых сильных соперников кандидата от президентской партии СДПК Сооронбая Жээнбекова.

"Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша (однопалатный парламент страны) Канатбека Исаева по признакам преступлений, предусмотренных статьями 27 (приготовление к преступлению), 233 (массовые беспорядки) и 295 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) Уголовного кодекса Кыргызской Республики", — сообщает Генпрокуратура.

По ее данным, госкомитет нацбезопасности страны выявил, что "Исаев, являясь сторонником кандидата на должность президента Кыргызской Республики Бабанова, вступив в предварительный сговор с отдельными лицами, в том числе с представителями организованных преступных группировок, осуществляют активные действия, направленные на организацию массовых беспорядков". "Как следует из материалов ГКНБ, они преследуют цель насильственного захвата власти в последующем, в случае проигрыша на выборах указанного кандидата в президенты Кыргызской Республики", — сообщает ведомство. Спецслужба утверждает, что сторонники Бабанова заранее готовили "провокации с последующим перерастанием в массовые беспорядки и вооруженные столкновения".

Уголовное дело передано ГКНБ республики для организации расследования, сообщает Генпрокуратура.