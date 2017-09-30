Голосование в Каталонии может пройти в церквях и больницах

Массовые манифестации в защиту единства Каталонии и Испании в Барселоне. 19 марта 2017 года

Массовые манифестации в защиту единства Каталонии и Испании в Барселоне. 19 марта 2017 года

БАРСЕЛОНА, 30 сен – РИА Новости. Голосование 1 октября по поводу независимости Каталонии может быть организовано в церквах и больницах, если правоохранительные органы будут препятствовать его проведению в школах, заявил РИА Новости депутат крайне левой партии "Кандидатура Народного единства" каталонского парламента Карлес Рьера.

"Правительство не может закрыть общественные заведения, такие как больницы. Все общество предоставило свои помещения, в том числе очень многие церкви", — заявил он.

Депутат также обвинил власти Испании в "развязывании репрессий", но выразил уверенность, что люди "будут способны противостоять им через ненасильственное сопротивление". "70 тысяч человек могут защищать школы, есть тысячи волонтеров, которые готовы поддержать нормальное проведение этого голосования", — сказал Рьера.

"Кандидатура народного единства" представлена в каталонском парламенте десятью депутатами. Она придерживается крайне левых взглядов и считает, что Каталония должна стать независимой республикой.

Накануне официальный представитель женералитета Жорди Турул заявил, что 5,3 миллиона каталонцев смогут проголосовать на референдуме о независимости региона от Испании. Будут открыты 2315 избирательных участков. Между тем глава каталонской полиции Mossos d'Esquadra Жозеп Луис Траперо, следуя распоряжению Высшего суда Каталонии, распорядился с шести утра воскресенья взять под контроль избирательные участки.

Накануне вечером родители с детьми по призыву школьных ассоциаций "оккупировали" некоторые учебные заведения Каталонии, чтобы помешать правоохранительным органам закрыть их в день голосования. У некоторых школ произошли инциденты, так четыре человека пострадали в результате стрельбы из пневматического оружия около одной из школ в городе Манльеу (провинции Барселона). В настоящее время люди находятся в 163 школах, всех их предупредили, что до шести утра они должны покинуть здания.