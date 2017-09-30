Военный склад в Винницкой области находится под усиленной охраной

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости. Горевший в Винницкой области военный арсенал надежно и усиленно охраняется, доступ местных жителей к опасной территории запрещен, сообщает пресс-служба Минобороны Украины со ссылкой на начальника военной службы правопорядка в ВС Украины Игоря Криштуна.

Вечером во вторник 26 сентября на складах в Калиновке Винницкой области взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители начали возвращаться домой. На утро субботы на складе наблюдаются одиночные взрывы.

По данным Минобороны, с начала чрезвычайной ситуации на складах хранения боеприпасов вблизи Калиновки силы подразделений военной службы правопорядка и высокомобильных десантных войск организовали усиленную охрану территории.

"В период, когда была опасность разлета боеприпасов и осколков, чтобы обезопасить военнослужащих, охрана внешнего периметра осуществлялась на расстоянии 0,5-1,5 км от арсенала. Сегодня мы продолжаем усиленно охранять внешний периметр воинской части, а также административную часть арсенала. Вся территория арсенала со всех сторон надежно прикрыта", — заявил Криштун.

По его словам, на дороге, лесных тропинках несут службу пешие патрули и военнослужащие на бронетранспортерах, а в опасную зону, где могут быть боеприпасы или осколки, запрещен доступ местным жителям.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что численность охраны на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области на момент взрывов не соответствовала уровню ее загруженности.