Звезда фильма "Такси" попал в базу данных "Миротворца"

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Французский актер, исполнитель главной роли в фильме "Такси" и его продолжениях Сами Насери попал в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Актер оказался в списке из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины".

"Теперь он станет еще известней", — говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в Facebook.

Насери прибыл в Крым 30 сентября для участия в Форуме мира, целью которого стало объединение общественных деятелей, политиков, актеров театра и кино и ученых для консолидации усилий в общественной поддержке мирных инициатив.

Сайт "Миротворец" публикует скандальные материалы, в которых "сливает" данные журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. Так, в список попали Марат Башаров, Стас Пьеха, Тина Канделаки и многие другие.