В Иракском Курдистане прокомментировали авиационную "блокаду" автономии

ЭРБИЛЬ, 30 сен — РИА Новости. Коллективным наказанием и блокадой назвали власти Иракского Курдистана решение властей в Багдаде о закрытии международного авиасообщения с автономией.

В пятницу вечером вступило в силу решение управления гражданской авиации Ирака, согласно которому международное авиасообщение с аэропортами Эрбиль и Сулеймания, находящимися в курдской автономии, прекратилось в 18.00 по местному времени (18.00 мск.).

"Исполнение этого решения – коллективное наказание и коллективная осада народа Курдистана", — говорится в субботу в заявлении представителя регионального правительства Сефина Дизаи.

По его словам, меры, предпринятые федеральным правительством, затруднят отправку на лечение за рубеж тяжелобольных, а также раненых в боях с ИГ* членов военизированных курдских отрядов Пешмерга. Усложнится и приезд в регион сотрудников различных гуманитарных организаций, оказывающих помощь пострадавшим в результате действий террористов национальным меньшинствам, таким, например, как езиды.

Решение Багдада о закрытии международного авиасообщения с курдской автономией последовало вслед за отказом регионального правительства передать под контроль федерального центра аэропорты, расположенные на территории Иракского Курдистана, после проведения в регионе референдума о независимости.

По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.

* Террористическая организация, запрещена в РФ