Саперы ВСУ разминируют периметр горевшего военного арсенала

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости. Саперы Вооруженных сил Украины продолжают разминирование периметра военного арсенала в Винницкой области, сообщает в субботу минобороны Украины.

Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой. В субботу на арсенале наблюдаются одиночные взрывы, которые происходят в результате разминирования.

"Сегодня, 30 сентября, на территории военного арсенала вблизи Калиновки, группы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины продолжают работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Пожар на территории арсенала локализован, проводятся мероприятия по разминированию периметра технической территории арсенала и прилегающих населенных пунктов", — говорится в сообщении на сайте министерства в субботу.

Сообщается, что к выполнению этих задач привлечены около 1 тысячи человек личного состава и 153 единиц техники от Вооруженных сил Украины. Всего в районе работают более 4 тысяч представителей Вооруженных сил Украины и других военных формирований, правоохранительных органов и 293 единицы техники.

Непосредственно на территории арсенала работает 50 групп разминирования, а это более 220 человек и 52 единицы техники, в случае необходимости к этим работам могут привлечь дополнительную технику, которая есть в резерве.

"В ближайшее время работа по расчистке территории арсенала от взрывоопасных предметов будет продолжаться. Также продолжается восстановление инфраструктуры арсенала", — говорится в сообщении.