Саперы ВСУ разминируют периметр горевшего военного арсенала

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости. Саперы Вооруженных сил Украины продолжают разминирование периметра военного арсенала в Винницкой области, сообщает в субботу минобороны Украины.
"Сегодня, 30 сентября, на территории военного арсенала вблизи Калиновки, группы инженерно-саперных подразделений Вооруженных сил Украины продолжают работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Пожар на территории арсенала локализован, проводятся мероприятия по разминированию периметра технической территории арсенала и прилегающих населенных пунктов", — говорится в сообщении на сайте министерства в субботу.
Непосредственно на территории арсенала работает 50 групп разминирования, а это более 220 человек и 52 единицы техники, в случае необходимости к этим работам могут привлечь дополнительную технику, которая есть в резерве.
"В ближайшее время работа по расчистке территории арсенала от взрывоопасных предметов будет продолжаться. Также продолжается восстановление инфраструктуры арсенала", — говорится в сообщении.