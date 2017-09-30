Большинство жителей в районе пожара на складе под Винницей вернулись домой

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости. Большинство жителей в районе пожара военного склада в Винницкой области уже вернулись домой, их жилые дома были минимально повреждены, сообщает в субботу пресс-служба Минобороны Украины.

Вечером 26 сентября на складах в Калиновке Винницкой области взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители начали возвращаться домой. На утро субботы на складе наблюдаются одиночные взрывы.

"На сегодня подавляющее большинство жителей военного городка на территории арсенала вблизи Калиновки вернулись в свои дома. В домах восстановлено электроснабжение и центральное водоснабжение, заменены или отремонтированы окна", — говорится в сообщении.

По данным министерства, специалисты предприятия "Винницагаз" проводят обследование наружных газовых сетей и осуществляют поквартирный обход, поэтому в ближайшее время будет восстановлено и газоснабжение.

"В целом жилой фонд военного городка получил минимальные повреждения в результате чрезвычайной ситуации на арсенале", — говорится в сообщении.