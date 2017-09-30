Госсекретарь США и глава МИД Китая обсудили кризис на Корейском полуострове

ПЕКИН, 30 сен — РИА Новости, Анна Раткогло. Глава МИД КНР Ван И и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе встречи в субботу обсудили текущую ситуацию на Корейском полуострове, сообщает МИД Китая.

"Стороны обменялись мнениями по текущей ситуации на Корейском полуострове и в Афганистане",- говорится в заявлении на сайте ведомства.

Рекс Тиллерсон в субботу находится в Пекине с визитом, главной целью которого стало обсуждение двусторонних отношений и подготовка предстоящего в ноябре официального визита в Китай президента США Дональда Трампа.