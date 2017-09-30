Итоги референдума в Каталонии обнародуют не ранее чем 3 октября

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

Участники акции на улицах Барселоны в поддержку референдума за независимость и отделение Каталонии от Испании. 12 сентября 2017

БАРСЕЛОНА, 30 сен – РИА Новости. Результаты голосования по вопросу независимости Каталонии, которое власти автономного сообщества собираются провести 1 октября, станут известны не ранее чем через 48 часов после закрытия избирательных участков, заявил РИА Новости глава одной из крупнейших общественных националистических организаций Каталонии Omnium Cultural Жорди Куишар.

"Голосование будет проходить с 9 утра до 20 вечера. Думаю, понадобится время, чтобы гарантировать, что все прошло правильно, полагаю, понадобится более 48 часов", — сказал Куишар.

Накануне официальный представитель женералитета Жорди Турул заявил, что 5,3 миллиона каталонцев смогут проголосовать на референдуме о независимости региона от Испании. Голосование будет проходить, несмотря на то, что его не признает испанское правительство и его проведение приостановил Конституционный суд страны.

Будут открыты 2315 избирательных участков.

Между тем глава каталонской полиции Mossos d'Esquadra Жозеп Луис Траперо, следуя распоряжению Высшего суда Каталонии, распорядился с шести утра воскресенья взять под контроль избирательные участки.

Накануне вечером родители с детьми по призыву школьных ассоциаций "оккупировали" некоторые учебные заведения Каталонии, чтобы помешать правоохранительным органам закрыть их в день голосования. У некоторых школ произошли инциденты, так четыре человека пострадали в результате стрельбы из пневматического оружия около одной из школ в городе Манльеу (провинции Барселона).

Полиция закрыла в Каталонии 1,3 тысячи школ, которые должны были стать избирательными участками на референдуме о независимости, заявил в субботу официальный представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мелло. В настоящее время люди находятся в 163 школах, всех их предупредили, что до шести утра они должны покинуть здания.