Общественные организации хотят провести "мирную революцию" в Каталонии

БАРСЕЛОНА, 30 сен – РИА Новости. Общественные организации считают, что голосование по вопросу самоопределения Каталонии, которое не признает испанское правительство, — "мирная революция", заявил в беседе с РИА Новости глава одной из крупнейших общественных националистических организаций Omnium Cultural Жорди Куишар.

"Правительство Испании пытается доказать, что проводить референдум — преступление, но это неправда. Они прибегают к репрессиям, чтобы сказать людям, что они не могут голосовать. Мы уверены, что эта мирная революция победит. Революция сегодня это не создание республики, а добиться голосования. Это огромная разница", — заявил он.

По его словам, сейчас каталонцы "борются за демократию, а не за независимость". "Конечно, мы часть движения за независимость. Но многие люди говорят, что они хотят лишь права на самоопределение, которого пытается его лишить испанское правительство", — заявил Куишар.

Он также заявил, что переговоры с испанским правительством возможны, только если в список вопросов будет включен вопрос проведения референдума о самоопределении.

"Диалог с испанским правительством предполагает обязательное условие проведения референдума о самоопределении Каталонии, поскольку этого хочет более 80% населения. Почему мы в такой ситуации? Потому что Конституционный суд в 2010 запретил проведение референдума, в течение семи лет мы выдвигали большое количество предложений, но ответ испанского правительства был всегда "нет". И это "нет" в последнее время становится все жестче на уровне также экономических репрессий. Сегодняшняя ситуация в Каталонии свидетельствует о репрессиях против свободы слова в Каталонии", — высказал свое мнение Куишар.

Ранее Национальный суд Испании принял к рассмотрению иск прокуратуры в связи с массовыми акциями протеста в Каталонии. Обвинения в подготовке мятежа вдвинуты против глав общественных националистических организаций "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural Жорди Санчес и Жорди Куишара, которые призывали людей к "постоянной мобилизации" и просили не расходиться.

Конституционный суд Испании ранее приостановил действие всех документов по поводу голосования по вопросу независимости 1 октября, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживают 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считает, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде. Голосование, которое власти Каталонии собираются провести 1 октября, по мнению 60% каталонцев, не является легитимным и не может иметь каких-либо юридических последствий.