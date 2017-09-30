МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Министерство внутренних дел Испании в Twitter ввело специальный хештэг для передачи информации о запланированном на 1 октября референдуме о независимости Каталонии.
Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.
Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.