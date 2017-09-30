МВД Испании ввело хештэг для передачи данных о референдуме в Каталонии

Участники митинга в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии. 29 сентября 2017

Участники митинга в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии. 29 сентября 2017

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Министерство внутренних дел Испании в Twitter ввело специальный хештэг для передачи информации о запланированном на 1 октября референдуме о независимости Каталонии.

Как говорится в официальном сообщении МВД, специальный хештэг #EstamosporTI ("Мы для тебя") также относится к обязательству полиции и национальной гвардии обеспечивать исполнение законов и безопасность всего населения, в том числе населения Каталонии.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.