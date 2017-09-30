Маккейн призвал Трампа "защитить Америку" от России санкциями

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Американские сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин убеждают президента США Дональда Трампа принять меры, обеспечивающие "полное исполнение" санкций против Москвы, сообщает The Hill.

Сенаторы направили в Белый дом письмо, в котором напомнили о необходимости определиться с тем, как будет применяться закон о санкциях. Как отмечает издание, президентская администрация должна опубликовать документ с разъяснениями к началу октября.

"Приближается крайний срок, поэтому чрезвычайно важно, чтобы администрация добилась максимально полного применения закона для поддержки и защиты национальных интересов Америки", — говорится в письме.

Трамп и Кардин также попросили администрацию предоставить детальный список представителей оборонного и разведывательного секторов России, которых могут коснуться санкции.

"Принимая во внимания, что Россия является вторым крупнейшим поставщиков оружия в мире, закупки вооружения остаются сферой, нуждающейся в строгом надзоре. Администрацией также следует в полной мере воспользоваться положениями нового закона (о санкциях — прим.ред.), которые позволяют заставить другие страны значительно сократить объем покупок российского вооружения под угрозой санкций", — предложили сенаторы.

Авторы письма добавили, что Трамп должен обеспечить полное исполнение санкций против российских энергокомпаний и сотрудничать по этому вопросу с европейскими союзниками.

В августе президент США подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против России, а также предоставляющий конгрессу последнее слово в этом вопросе. Документ придает силу закона санкциям, которые действуют на основании исполнительных указов президента Барака Обамы. Эти условия вкупе затрудняют перспективы отмены ограничительных мер против Москвы.

Предложенные предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава минфина США должен представить в конгресс доклад, описывающий возможные последствия распространения санкций на суверенный долг России.