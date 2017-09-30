На Украине появится Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании на Украине Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности в рамках судебной реформы, соответствующий указ в субботу опубликован на его сайте.
Кабинету министров Украины президент поручил обеспечить финансирование мероприятий, связанных с реализацией этого указа.
30 сентября 2016 года на Украине вступил в силу закон "О судоустройстве и статусе судей" для реформирования судебной системы, согласно которому в стране должен быть создан Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности.