На Украине появится Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании на Украине Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности в рамках судебной реформы, соответствующий указ в субботу опубликован на его сайте.

"В соответствии с подпунктом 6 пункта 161 раздела XV "Переходные положения" Конституции Украины, статьи 19, пунктов 15, 40 раздела XII "Заключительные и переходные положения" закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" постановляю: создать Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности с местонахождением в городе Киеве", — говорится в документе.

Кабинету министров Украины президент поручил обеспечить финансирование мероприятий, связанных с реализацией этого указа.

30 сентября 2016 года на Украине вступил в силу закон "О судоустройстве и статусе судей" для реформирования судебной системы, согласно которому в стране должен быть создан Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности.