Разведка ДНР отмечает активизацию снайперских групп на юге республики

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (316)

Приманка для снайпера в Донецке. Архивное фото

Приманка для снайпера в Донецке. Архивное фото

ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики отмечает активизацию снайперских групп на юге ДНР, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"По данным нашей разведки, противник продолжает восполнение запасов боеприпасов и топлива. На горловском направлении выявлен подвоз боеприпасов и ГСМ для подразделений из состава батальона "Айдар"…На мариупольском направлении отмечена активизация работы снайперских групп в районах Гранитного и Коминтерново", — сказал он.

Также он рассказал, что силовики выпустили более 310 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за сутки.

"По прилегающим районам десяти населенных пунктов: Крутая Балка, Яковлевка, Спартак, Ясиноватая, Минеральное, Васильевка, Жабичево, Докучаевск, Ясное, Кировскому и Петровскому району Донецка выпущено 58 танковых снарядов, 79 мин калибром 120 мм, 110 мин калибром 82 мм", — сказал он.

Также обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы населенных пунктов на юге ДНР.

"На Мариупольском направлении противник выпустил 23 мины калибром 120 мм и 41 мину калибром 82 мм по прилегающим районам населённых пунктов Саханка, Коминтерново и Ленинское, обстрелу из различных видов гранатомётов и стрелкового оружия подверглись районы Сосоновское", — сказал Басурин.

Ранее представитель оперативного командования ДНР сообщал, что украинские силовики 40 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, повреждения получили десять домов в городе Ясиноватая.

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