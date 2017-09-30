Разведка ДНР отмечает активизацию снайперских групп на юге республики

ДОНЕЦК, 30 сен — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики отмечает активизацию снайперских групп на юге ДНР, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Также он рассказал, что силовики выпустили более 310 мин и снарядов по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за сутки.
"По прилегающим районам десяти населенных пунктов: Крутая Балка, Яковлевка, Спартак, Ясиноватая, Минеральное, Васильевка, Жабичево, Докучаевск, Ясное, Кировскому и Петровскому району Донецка выпущено 58 танковых снарядов, 79 мин калибром 120 мм, 110 мин калибром 82 мм", — сказал он.
"На Мариупольском направлении противник выпустил 23 мины калибром 120 мм и 41 мину калибром 82 мм по прилегающим районам населённых пунктов Саханка, Коминтерново и Ленинское, обстрелу из различных видов гранатомётов и стрелкового оружия подверглись районы Сосоновское", — сказал Басурин.
Ранее представитель оперативного командования ДНР сообщал, что украинские силовики 40 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, повреждения получили десять домов в городе Ясиноватая.
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