Порошенко поручил составить план празднований годовщины "евромайдана"

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О праздновании в 2017 году Дня достоинства и свободы", которым поручил правительству создать организационный комитет и составить план праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба президента в субботу.
Украина 21 ноября отмечает День достоинства и свободы (в народе называемый днем "евромайдана"), посвященный годовщине начала акций протеста в Киеве в 2013 году против приостановки властью курса на ассоциацию с ЕС, массовые акции тогда привели к смене власти в стране, и новая власть взяла курс на евроинтеграцию Украины.
"Указ направлен на должное празднование в 2017 году Дня достоинства и свободы, чествование гражданского подвига участников "оранжевой революции" и "революции достоинства", учитывая важное значение этих событий для утверждения демократических ценностей, идеалов свободы и справедливости и европейского пути развития Украины", — сообщает пресс-служба.
Сообщается, что согласно указу, кабмин должен создать организационный комитет по подготовке и празднованию в 2017 году Дня достоинства и свободы, определив его сопредседателями премьер-министра Украины и главу администрации президента Украины.
Кроме того, правительство должно разработать и обеспечить выполнение плана мероприятий по празднованию в 2017 году Дня достоинства и свободы, предусмотрев проведение 21 ноября в Киеве, других населенных пунктах мемориальных, торжественных и культурно-художественных мероприятий с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, духовенства, общественности, прежде всего участников революционных событий на Украине в 2004, 2013-2014 годах, участников военной операции в Донецкой и Луганской областях, сообщает пресс-служба.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.
Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.
Представители украинских националистических организаций прошли маршем к зданию Верховной рады, где провели митинг, приуроченный к третьей годовщине гибели людей в ходе беспорядков в центре Киева в 2014 году.
Представители националистических организаций во время шествия в Киеве.
Центр Киева был взят под усиленный контроль силовиков в связи с проведением 18-22 февраля нескольких массовый акций в честь годовщины Евромайдана.
В марше участвовали несколько тысяч членов националистических партий "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор"(террористическая организация, запрещенная в России).
Митинг националистических организаций в центре Киева.
Митингующие требовали принять закон об "оккупированных территориях" и запретить торговлю с неподконтрольными Киеву районами Донбасса.
Протестующий на митинге националистических организаций в центре Киева.
Среди требований протестующих были политические лозунги о проведении перевыборов Рады, назначении нового состава ЦИК и принятия нового законодательства.
Ранее националисты прошли маршем от майдана Незалежности к зданию парламента, участники шествия жгли дымовые шашки.
Впереди колонны шли лидеры националистических партий с плакатом "Все только начинается".
Многие участники митинга были одеты в камуфляжную форму, жгли файеры, взрывали петарды, пускали в ход и дымовые шашки.
В массовых акциях, по данным полиции, участвовали около семи тысяч митингующих.
Во время акции протеста здание украинского парламента взяли в оцепление большое количество полицейских и бойцов национальной гвардии.
Возле Рады также дежурили пожарные и медики.
В конце митинга демонстранты передали парламентариям список своих требований.