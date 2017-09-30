Порошенко поручил составить план празднований годовщины "евромайдана"

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О праздновании в 2017 году Дня достоинства и свободы", которым поручил правительству создать организационный комитет и составить план праздничных мероприятий, сообщает пресс-служба президента в субботу.

Украина 21 ноября отмечает День достоинства и свободы (в народе называемый днем "евромайдана"), посвященный годовщине начала акций протеста в Киеве в 2013 году против приостановки властью курса на ассоциацию с ЕС, массовые акции тогда привели к смене власти в стране, и новая власть взяла курс на евроинтеграцию Украины.

"Указ направлен на должное празднование в 2017 году Дня достоинства и свободы, чествование гражданского подвига участников "оранжевой революции" и "революции достоинства", учитывая важное значение этих событий для утверждения демократических ценностей, идеалов свободы и справедливости и европейского пути развития Украины", — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что согласно указу, кабмин должен создать организационный комитет по подготовке и празднованию в 2017 году Дня достоинства и свободы, определив его сопредседателями премьер-министра Украины и главу администрации президента Украины.

Кроме того, правительство должно разработать и обеспечить выполнение плана мероприятий по празднованию в 2017 году Дня достоинства и свободы, предусмотрев проведение 21 ноября в Киеве, других населенных пунктах мемориальных, торжественных и культурно-художественных мероприятий с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, духовенства, общественности, прежде всего участников революционных событий на Украине в 2004, 2013-2014 годах, участников военной операции в Донецкой и Луганской областях, сообщает пресс-служба.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Результатом столкновений, в ходе которых оппозиция неоднократно применяла огнестрельное оружие и "коктейли Молотова", стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам. Янукович заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.