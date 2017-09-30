ЛНР обвинила ВСУ в вербовке жителей, пересекающих линию соприкосновения

ЛУГАНСК, 30 сен — РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко обвинил украинских силовиков и спецслужбы в вербовке мирных жителей, пересекающих линию соприкосновения.

Ранее министерство государственной безопасности ЛНР издало памятку для жителей республики, посещающих территорию подконтрольную ВСУ и подвергающимся попыткам вербовки со стороны спецслужб Украины.

"Установлено, что в населенном пункте Счастье и Станица Луганская (под контролем ВСУ, — ред.) сотрудники СБУ во взаимодействии с военнослужащими 14 бригады ВСУ путем запугивания и шантажа вербуют жителей, имеющих возможность перемещения территории ЛНР", — рассказал Марочко.

По его словам, мирных жителей, пересекающих линию соприкосновения, заставляют собирать информацию о местонахождении позиций, численного состава, сил и средств Народной милиции.

"Такие методы работы являются грубым нарушением не только законодательства Украины, но и прямым нарушением Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, принятого в Женеве 8 июня 1977 года, а именно: пункта 2 статьи 51, которая гласит, что гражданское население как таковое, а также гражданские лица не должны являться объектом нападений. Запрещаются акты насилия или угрозы насилием, имеющие основной целью терроризировать гражданское население", — пояснил спикер.