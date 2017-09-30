Украинские военные провели учения в Тернопольской области

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости. Украинские силовики провели антитеррористические учения в Тернопольской области, где отработали свои действия в условиях возникновения диверсионной и террористической угрозы на объектах критической инфраструктуры, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

"Плановые тактико-специальные учения провела в Тернопольской области координационная группа антитеррористического центра при управлении СБУ. Более 500 сотрудников силовых ведомств, органов исполнительной власти и местного самоуправления совершенствовали алгоритмы и навыки совместных действий в условиях возникновения диверсионной и террористической угрозы на объектах критической инфраструктуры региона", — говорится в сообщении на сайте СБУ.

Участники учений проводили интенсивные поисковые мероприятия, выполняли задачи по обезвреживанию диверсионных групп, вели переговоры со злоумышленниками, которые якобы захватили заложников. На одном из объектов повышенной техногенной опасности, расположенном недалеко от областного центра, была проведена учебная штурмовая операция силами спецподразделений "Альфа" и "КОРД".

"Учения позволили проверить готовность всех субъектов антитеррористической деятельности в Тернопольской области к предотвращению совершения диверсий и террористических актов, их пресечению и минимизации последствий", — говорится в сообщении.