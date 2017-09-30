Испанские власти заблокируют сайты для голосования на референдуме

БАРСЕЛОНА, 30 сен — РИА Новости. Представители гражданской гвардии Испании проводят операцию по приостановке работы всех информационных ресурсов, связанных с запланированным на 1 октября референдумом о независимости Каталонии, — это касается как сайтов для электронного онлайн-голосования, так и сайтов с результатами референдума, заявил журналистам официальный представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мелло.

"В настоящее время гражданской гвардией проводится операция в Центре технологий согласно инструкциям Верховного суда Каталонии по временной приостановке всех информационных ресурсов, которые связаны с организацией референдума. Это значит, что все программы, приложения, которые могут позволить установить связь между различными избирательными участками, будут приостановлены", — сказал он на встрече с журналистами.

По словам представителя правительства Испании, также не будет работать "ни один ресурс, который позволил бы проголосовать онлайн, или ресурс, который показывал бы гипотетические результаты гипотетического голосования".

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.