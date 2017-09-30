Испанские власти заблокируют сайты для голосования на референдуме

БАРСЕЛОНА, 30 сен — РИА Новости. Представители гражданской гвардии Испании проводят операцию по приостановке работы всех информационных ресурсов, связанных с запланированным на 1 октября референдумом о независимости Каталонии, — это касается как сайтов для электронного онлайн-голосования, так и сайтов с результатами референдума, заявил журналистам официальный представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мелло.
По словам представителя правительства Испании, также не будет работать "ни один ресурс, который позволил бы проголосовать онлайн, или ресурс, который показывал бы гипотетические результаты гипотетического голосования".
Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.