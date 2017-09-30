В Каталонии полиция закрыла 1300 избирательных участков перед референдумом

Участники митинга в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии. 29 сентября 2017

Участники митинга в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии. 29 сентября 2017

БАРСЕЛОНА, 30 сен — РИА Новости. Полиция закрыла в Каталонии 1,3 тысячи школ, которые должны были стать избирательными участками на референдуме о независимости, запланированном на 1 октября, заявил журналистам официальный представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мелло.

Ранее в Женералитете Каталонии заявили, что в воскресенье будут открыты 2315 избирательных участков, работать они будут с 09.00 до 20.00. Всего в избирательных списках 5 миллионов 343 тысячи 358 человек.

"Из 2315 школ 1,3 тысячи были закрыты полицией. Из них всего в 163 школах находятся люди, которые занимаются спортом и другими видами досуговых мероприятий. Они все были предупреждены, что до 06.00 воскресенья должны покинуть здания", — сказал представитель испанского правительства.

Он уточнил, что понятие "закрыты" означает, что местная каталонская полиция опечатала здания знаками, которые запрещают туда вход.

Вечером в пятницу родители с детьми по призыву школьных ассоциаций "оккупировали" учебные заведения Каталонии, чтобы помешать правоохранительным органам закрыть их 1 октября.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.