В Каталонии полиция закрыла 1300 избирательных участков перед референдумом

БАРСЕЛОНА, 30 сен — РИА Новости. Полиция закрыла в Каталонии 1,3 тысячи школ, которые должны были стать избирательными участками на референдуме о независимости, запланированном на 1 октября, заявил журналистам официальный представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мелло.
"Из 2315 школ 1,3 тысячи были закрыты полицией. Из них всего в 163 школах находятся люди, которые занимаются спортом и другими видами досуговых мероприятий. Они все были предупреждены, что до 06.00 воскресенья должны покинуть здания", — сказал представитель испанского правительства.
Он уточнил, что понятие "закрыты" означает, что местная каталонская полиция опечатала здания знаками, которые запрещают туда вход.
Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.
За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.