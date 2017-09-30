В Каталонии призывают "к ненасильственному сопротивлению" на референдуме

Гражданская гвардия Испании стоит рядом с плакатом на каталонском языке Голосуй за свободу. 19 сентября 2017

Гражданская гвардия Испании стоит рядом с плакатом на каталонском языке Голосуй за свободу. 19 сентября 2017

БАРСЕЛОНА, 30 сен – РИА Новости. Жители Каталонии должны организовать "гражданское ненасильственное сопротивление" в день референдума, который власти этого испанского автономного сообщества собираются провести в воскресенье, заявили лидеры общественных организаций.

По словам главы общественной националистической организации "Каталонская национальная ассамблея" Жорди Санчеса, жители Каталонии должны продемонстрировать "гражданское сопротивление, ненасильственное сопротивление". "Единственная наша сила – гражданская позиция, будем надеяться, что к вечеру испанское правительство признает, что день прошел нормально, что ничто не нарушило "праздник демократии", — заявил Санчес на пресс-конференции в Барселоне.

Он также призвал людей приходить как можно раньше к избирательным участкам. "Завтра очень рано с 6.30 много людей будет у дверей школ, поскольку, к сожалению, правительство Испании чинит препятствия. Наши последние рекомендации – чтобы как можно большое число людей могли бы прийти и сконцентрироваться у участков", — заявил он.

Они возлагают ответственность за события на избирательных участках 1 октября на Гражданскую Гвардию.

Он признал, что из-за "давления со стороны Гражданской Гвардии" — в автономном сообществе сейчас находятся около 10 тысяч сотрудников Национальной полиции и Гражданской Гвардии – "возможно, не будет большой явки". "Мы заинтересованы в большой явке. Миллион уже был бы успехом", — заявил Санчес. В Каталонии живут 7,5 миллиона человек, 5,3 миллиона имеют право голоса.

"Мы надеемся, что государственные правоохранительные органы нормально себя проявят — там будут дети, люди старшего возраста. Гражданская гвардия должна проявить ответственность. Только они ответственны за то, что может произойти", — сказал Санчес.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосования должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.