Население Египта за десять лет увеличилось на 22 миллиона человек

КАИР, 30 сен — РИА Новости, Надим Зуауи. Население Египта — крупнейшей арабской страны — увеличилось до 94,8 миллиона человек в 2017 году, заявил в Каире глава Центрального государственного комитета статистики и мобилизации Абу Бакр аль-Гинди на церемонии объявления результатов очередной переписи.

Таким образом, с предыдущей переписи населения 2007 года число жителей Страны пирамид выросло на 22 миллиона. А за последние 30 лет рост населения составил 96,5%.

При этом за границей в настоящее время проживают 9,4 миллиона египетских граждан. "Таким образом, общая численность египтян, проживающих в Египте и за его пределами, составляет 104,2 миллиона человек", — сказал аль-Гинди.

Согласно данным переписи, Египет по-прежнему считается одним из самых молодых государств, каждому третьему египтянину (34,5%) от 15 до 34 лет.

В Египте сохраняется значительное число неграмотных граждан — более 18%. В то же время, 12,4% жителей Египта имеют дипломы о высшем образовании.

Министр планирования Египта Халя ас-Саид заявила, что население — это опора для развития экономики страны, однако столь стремительный рост приводит к дисбалансу. "Такие темпы роста съедают плоды реализации планов по развитию страны из-за дисбаланса ресурсов и численности населения", — сказала ас-Саид.

Египтяне исторически живут лишь на незначительной части территории своей страны — в долине и дельте Нила с их плодородными землями. Остальные территории по-прежнему заселены мало или не используются вовсе.

Власти страны намерены реализовать масштабные планы по строительству новых городов, а том числе на побережье Средиземного и Красного морей, а также новую административную столицу близ Каира.