При взрыве в Афганистане пострадали девять человек, в том числе двое детей

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. По меньшей мере девять мирных жителей, в том числе два ребенка, получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в одном из районов провинции Каписа на востоке Афганистана, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на местные власти.

Представитель полиции сообщил, что инцидент произошел в субботу утром на территории рынка: сработало устройство, установленное на мотоцикле. По его словам, пострадавших было трое.

Однако представитель губернатора провинции привел другие данные, сообщив о девяти раненых.