В здание Центра технологий Каталонии вошли гвардейцы

Гражданская гвардия Испании стоит рядом с плакатом на каталонском языке Голосуй за свободу. 19 сентября 2017

Гражданская гвардия Испании стоит рядом с плакатом на каталонском языке Голосуй за свободу. 19 сентября 2017

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Четыре члена Гражданской гвардии Испании в субботу вошли в здание Центра телекоммуникаций и информационных технологий Женералитета (CTTI) в Каталонии, чтобы отключить программы для подсчета голосов на референдуме о независимости, запланированном на 1 октября, сообщает издание Mundo.

По данным издания, гвардейцы вошли в здание Центра для исполнения указа Высшего суда Каталонии, согласно которому Женералитет должен приостановить все компьютерные программы для электронного голосования.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.