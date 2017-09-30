МИД Турции прокомментировал посещение гражданами Нагорного Карабаха

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (489)

АНКАРА, 30 сен — РИА Новости. Четыре гражданина Турции, посетившие без согласования с азербайджанскими властями Нагорно-Карабахский регион, действовали по собственной инициативе, этот визит не отражает официальную позицию Анкары, заявил официальный представитель МИД Турции Хюсейн Мюфтюоглу в субботу.

Ранее генпрокуратура Азербайджана объявила в межгосударственный розыск четырех граждан Турции за не согласованный с Баку визит в Нагорно-Карабахский регион. По ее данным, граждане Турции Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чакиноглу и Эрол Катырчыоглу без разрешения властей Азербайджана совершили 22 сентября " незаконный визит в оккупированный Нагорный Карабах через территорию Армении". Азербайджанская сторона направила соответствующее обращение к правоохранительным органам Турции

"Четыре наших гражданина посетили оккупированные азербайджанские территории по своей инициативе, не уведомив официальные власти Турции, что ни в коем случае не отражает нашу официальную позицию. Турция продолжит поддержку братского и дружественного Азербайджана в его справедливой борьбе за прекращение продолжающейся более четверти века оккупации пятой части его территории", — говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>