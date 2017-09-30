В Барселоне "ответят" за декрет о референдуме, заявил каталонский депутат

БАРСЕЛОНА, 30 сен – РИА Новости. Глава Женералитета Карлес Пучдемон и все остальные члены каталонского правительства должны будут ответить за то, что подписали декрет о проведении так называемого референдума и независимости 1 октября, заявил РИА Новости депутат каталонского парламента от правой Народной партии Алехандро Фернандес.

"Мы живем в правовом государстве. И если кто-то совершает преступление, должен взять на себя ответственность", — сказал он.

В ночь на 7 сентября все члены каталонского правительства поставили подписи под декретом о проведении "референдума о независимости 1 октября" после того, как парламент автономного сообщества принял закон о референдуме абсолютным большинством голосов депутатов от коалиции "Вместе за "да" и "Кандидатура народного единства".

Что произойдет в воскресенье — будет ли проведено голосование и будут ли столкновения граждан с полицией, — по словам депутата, "зависит от ответственности, которую продемонстрируют сторонники независимости". "Они всегда заверяли, что мирные люди, но в последнее время демонстрируют действия, которые вызывают озабоченность — уличного насилия и отсутствия гражданского поведения", — добавил Фернандес.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.