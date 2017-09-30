У избирательного участка в Каталонии произошла стрельба

Митинг в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии. 29 сентября 2017

Митинг в Барселоне в поддержку референдума о независимости Каталонии. 29 сентября 2017

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате стрельбы из пневматического оружия около одного из избирательных участков для референдума в Каталонии, запланированного на 1 октября, в городе Манльеу в провинции Барселона, сообщает издание Vanguardia.

По данным издания, стрельба произошла в районе 10 вечера в пятницу около здания школы, где члены комитета по защите референдума в Мальеу хотели помешать полиции опечатать участок.

Отмечается, что никому из пострадавших не потребовалась медицинская помощь. Полиция проводит расследование.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Таким образом, суд объявил все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Ранее отмечалось, что, согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев, однако большинство из них считают, что проведение голосование должно быть согласовано с центральными властями в Мадриде.