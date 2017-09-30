Косовские депутаты подрались в прямом эфире

БЕЛГРАД, 30 сен – РИА Новости. Парламентарии радикального движения "Самоопределение" Фрашер Красничи и вошедшей в правящую коалицию "Инициативы за Косово" Милаим Зека устроили драку в прямом эфире телеканала Klan Kosova.

Дебаты между депутатами, несмотря на попытки ведущего, перешли из политической в личную плоскость. Зека обозвал Красничи преступником. Радикал ответил стаканом воды, выплеснутой оппоненту в лицо. После этого стороны перешли к обмену ударами, причем представитель "Самоопределения" сумел дважды попасть кулаком в лицо представителю "Инициативы за Косово". Конфликтующих разняли сотрудники студии.

Пострадавший Зека представляет движение, основанное бывшим полевым командиром Освободительной армии Косово (ОАК) Фатмиром Лимаем. До последних косовских выборов в июне "Инициатива за Косово" находилась в оппозиции вместе с "Самоопределением", и ее члены поддерживали распыление слезоточивого газа в парламенте и участвовали в митингах с применением насилия. Перед выборами они вошли в победившую затем коалицию бывших полевых командиров ОАК во главе с президентом самопровозглашенной республики Хашимом Тачи и премьером Рамушем Харадинаем. Радикальное "Самоопределение" осталось в жесткой оппозиции власти.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.