Минфин Украины призвал бороться с зависимостью от МВФ

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости. Украина в будущем должна не рассчитывать на поддержку Международного валютного фонда, но продолжать реформы для стабильности экономики, заявил министр финансов Александр Данилюк.
По его словам, МВФ поддерживает Украину в сложный период, чтобы она могла выйти из кризиса и стабилизировать экономику. "Но когда мы думаем о будущем, неправильно рассчитывать на поддержку МВФ. Зачем тогда стране правительство?" — задался вопросом Данилюк.
Он напомнил о том, что кредиты МВФ тоже надо будет отдавать.
"Наш выход на рынки внешних заимствований говорит о доверии инвесторов. Но если мы прекратим идти путем реформ, нас не будут поддерживать ни МВФ, ни рыночные инвесторы. Да, мы уже многое сделали, но ситуация еще хрупкая. У нас огромная часть реформ не завершена", — подчеркнул министр.
Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш на сумму в миллиард долларов, а в нынешнем году Киев пока получил только один транш — также на миллиард долларов.
Украина рассчитывает получить пятый транш в размере 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его выделения пока не известны, так как зависят от принятия решений в рамках выполнения программы. Минфин надеется на два транша, размер которых будет обсуждаться с МВФ.