Минфин Украины призвал бороться с зависимостью от МВФ

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости. Украина в будущем должна не рассчитывать на поддержку Международного валютного фонда, но продолжать реформы для стабильности экономики, заявил министр финансов Александр Данилюк.

"Сейчас МВФ играет очень важную роль для развития Украины. Но также я понимаю, что в будущем мы не должны рассчитывать на МВФ. Это слабая позиция", — сказал глава Минфина в интервью еженедельнику "Зеркало недели"

По его словам, МВФ поддерживает Украину в сложный период, чтобы она могла выйти из кризиса и стабилизировать экономику. "Но когда мы думаем о будущем, неправильно рассчитывать на поддержку МВФ. Зачем тогда стране правительство?" — задался вопросом Данилюк.

Он напомнил о том, что кредиты МВФ тоже надо будет отдавать.

"Наш выход на рынки внешних заимствований говорит о доверии инвесторов. Но если мы прекратим идти путем реформ, нас не будут поддерживать ни МВФ, ни рыночные инвесторы. Да, мы уже многое сделали, но ситуация еще хрупкая. У нас огромная часть реформ не завершена", — подчеркнул министр.

Ранее в МВФ заявили, что фонд не исключает предоставления Украине очередного транша и надеется на ускорение реформ. При этом одним из важнейших условий для выделения денег фонд называет имплементацию пенсионной реформы. Поскольку Верховная рада пока ее не приняла, то миссия МВФ, которая должна была проверить исполнение реформ, в Киев не приезжала.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш на сумму в миллиард долларов, а в нынешнем году Киев пока получил только один транш — также на миллиард долларов.

Украина рассчитывает получить пятый транш в размере 1,9 миллиарда долларов, однако сроки его выделения пока не известны, так как зависят от принятия решений в рамках выполнения программы. Минфин надеется на два транша, размер которых будет обсуждаться с МВФ.