Власти не видят угрозы для жителей из-за детонации снарядов под Винницей

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости. Одиночные взрывы на военном арсенале в Винницкой области не представляют угрозы для населения, ситуация является штатной при разминировании территорий, сообщает госслужба Украины по ЧС в субботу.

Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой. На утро субботы на арсенале наблюдаются одиночные взрывы.

"По состоянию на 8.30 (время совпадает с мск — ред.) 30 сентября, неконтролируемых взрывов и возникновения очагов пожаров на технической территории арсенала не наблюдается, но во время работы тяжелой инженерной техники воинских групп разминирования происходят подрывы отдельных взрывоопасных предметов под минными тралами", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сообщается, что данная ситуация является штатной при работе на местности, загрязненной взрывоопасными предметами, "и не несет угрозы для жителей пострадавших районов".