Власти не видят угрозы для жителей из-за детонации снарядов под Винницей

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости. Одиночные взрывы на военном арсенале в Винницкой области не представляют угрозы для населения, ситуация является штатной при разминировании территорий, сообщает госслужба Украины по ЧС в субботу.
"По состоянию на 8.30 (время совпадает с мск — ред.) 30 сентября, неконтролируемых взрывов и возникновения очагов пожаров на технической территории арсенала не наблюдается, но во время работы тяжелой инженерной техники воинских групп разминирования происходят подрывы отдельных взрывоопасных предметов под минными тралами", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Сообщается, что данная ситуация является штатной при работе на местности, загрязненной взрывоопасными предметами, "и не несет угрозы для жителей пострадавших районов".