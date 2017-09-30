Ополченцы обвинили силовиков в 40 нарушениях перемирия за сутки

ДОНЕЦК 30 сен — РИА Новости. Украинские силовики 40 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, повреждения получили десять домов в городе Ясиноватая, сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 40 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 15 населённых пунктов Республики, по которым применялись: танки, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов повреждение получили десять домостроений в Ясиноватой, в том числе железнодорожный ремонтно-восстановительный цех, здание автодора", — сказал он.

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