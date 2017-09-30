Трамп назвал любимого спортсмена

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал испанского теннисиста Рафаэля Надаля своим любимым спортсменом. Об этом американский лидер рассказал во время встречи с премьер-министром Испании Мариано Рахоем, пишет Tennis World USA.

"Мне нравится Рафа. Он всегда стремится к победе. Он — победитель", — отметил глава Белого дома.

Президент также отметил, что считает теннисиста "огромным сокровищем Испании".

Как сообщает издание, до победы на выборах Трамп часто посещал матчи US Open с участием Надаля.

Рафаэль Надаль — первая ракетка мира в одиночном разряде. За свою карьеру спортсмен одержал 16 побед на турнирах Большого шлема, в том числе рекордные десять раз выигрывал Открытый чемпионат Франции.