На военном складе в Винницкой области продолжается детонация боеприпасов

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости. Одиночная детонация боеприпасов продолжается на военном арсенале в Винницкой области, открытых очагов горения нет, сообщает в субботу госслужба Украины по ЧС.

Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". В среду вечером пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.

"По состоянию на 7 часов (время совпадает с мск — ред.), 30 сентября открытых очагов горения нет, наблюдается одиночная детонация боеприпасов… Ситуация постепенно нормализуется. Местное население возвращается в свои дома", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сообщается, что движение автомобильного и железнодорожного транспорта в районе ЧП восстановлено, однако остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе 40 километров от города Калиновка.

По данным ведомства, сейчас производится очистка от взрывоопасных предметов местности за пределами населенных пунктов в 10-километровой зоне вокруг арсенала. В ходе проведения работ по гуманитарному разминированию выявлено 205 взрывоопасных предметов, разбросанных взрывами.

Авиация госслужбы по ЧС уже завершила работу по тушению очагов возгораний на территории военного склада и вернулась в места дислокации. Всего с начала работ пожарными самолетами Ан-32П осуществлено 48 сбросов (384 тонны воды), из них 29 сентября — 12 сбросов (96 тонн воды). Для проведения разведки и тушения пожара привлечено девять противопожарных танков и четыре инженерные машины разграждения ИМР-2.