На военном складе в Винницкой области продолжается детонация боеприпасов

КИЕВ, 30 сен — РИА Новости. Одиночная детонация боеприпасов продолжается на военном арсенале в Винницкой области, открытых очагов горения нет, сообщает в субботу госслужба Украины по ЧС.
"По состоянию на 7 часов (время совпадает с мск — ред.), 30 сентября открытых очагов горения нет, наблюдается одиночная детонация боеприпасов… Ситуация постепенно нормализуется. Местное население возвращается в свои дома", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным ведомства, сейчас производится очистка от взрывоопасных предметов местности за пределами населенных пунктов в 10-километровой зоне вокруг арсенала. В ходе проведения работ по гуманитарному разминированию выявлено 205 взрывоопасных предметов, разбросанных взрывами.
Авиация госслужбы по ЧС уже завершила работу по тушению очагов возгораний на территории военного склада и вернулась в места дислокации. Всего с начала работ пожарными самолетами Ан-32П осуществлено 48 сбросов (384 тонны воды), из них 29 сентября — 12 сбросов (96 тонн воды). Для проведения разведки и тушения пожара привлечено девять противопожарных танков и четыре инженерные машины разграждения ИМР-2.