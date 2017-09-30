Ассанж заявил, что в Каталонии началась первая в мире интернет-война

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж назвал ситуацию вокруг референдума о независимости Каталонии первой в мире Интернет-войной. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

Ассанж отметил, что граждане и правительство провинции используют интернет для организации референдума о независимости, а испанская разведка проводит информационные атаки, замораживая телекоммуникационные сети, оккупируя здания связи и подвергая цензуре сотни сайтов и интернет-протоколов.

По словам основателя WikiLeaks, происходящее в Каталонии является самым масштабным конфликтом на Западе между людьми и государством с момента падения Берлинской стены.

"Я призываю всех наших сторонников повсюду, в том числе среди специалистов, помочь разоблачить и обойти практики со стороны Гражданской гвардии и Национального разведывательного центра, которые используются для незаконного цензурирования прессы, избирателей и правительства Каталонии", — заключил Ассанж.

Власти Каталонии намерены провести 1 октября референдум о независимости, который не признает Мадрид. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по процедуре голосования, принятых Женералитетом и каталонским парламентом, объявив их действия незаконными.