Австралийская домохозяйка выгнала из дома двух змей шваброй

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Жительница австралийского города Байфилд Петрина Мерфи обнаружила, что в ее ванную комнату пробрались два питона. Женщина, как сообщает издание The Sun, не растерялась и прогнала змей при помощи обычной швабры.

Сначала змеи ползали по крыше дома, аккурат на полупрозрачном люке над ванной комнатой. Они шумели и мешали Мерфи и ее сыну. Чтобы избавиться от рептилий, австралийка сначала открыла люк, а после того как змеи упали в душевую кабину, выпроводила их на улицу.

"Я просто рада, что моя душевая теперь чистая", — рассказала женщина.