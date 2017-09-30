Силовики обстреляли ЛНР девять раз за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 30 сен — РИА Новости. Украинские силовики девять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы различных типов, БМП-1, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявляют в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Фрунзе, Желобок, Калиново, Лозовое и район КПП "Станица Луганская" у памятника "Князю Игорю".

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.

Украинские силовики заявили в субботу, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 16 раз открывали огонь по их позициям, в результате чего были ранены четверо украинских военнослужащих.

"Всего за минувшие сутки группировки 16 раз нарушили перемирие. За сутки боевики 6 раз использовали минометы калибра 120 и 82 миллиметра, выпустив в сторону украинских войск более 70 мин и 20 танковых снарядов. Наши военные асимметрично отвечали противнику. В результате боевых действий 4 украинских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

Сообщается, что обстрелы украинских позиций сместились с Донецкого направления на Приморское: так, позиции сил АТО были обстреляны из минометов и гранатометов около Водяного, Березовой, Павлополя и Талаковки.

По сообщениям украинских военных, на Луганском направлении около Новотошковского их опорный пункт был обстрелян из миномета и противотанкового гранатомета. Сообщается, что на Донецком направлении обстрелов не происходило.