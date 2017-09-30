Генпрокурор Украины объяснил взрывы под Винницей "диверсией" России‍

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что причиной взрыва на складах боеприпасов под Винницей стала "диверсия" со стороны России. Видеозапись выступления Луценко в эфире телеканала "Интер" опубликовала в Facebook его пресс-секретарь Лариса Сарган.

"Мы склонны считать, что все последние взрывы являются частью военных действий РФ. Мы видим определенные признаки диверсии", — заявил Луценко, выразив мнение, что взрыв могут быть вызван заложенным детонатором.

Диверсантов не было

Украинский генпрокурор также заявил, что взрывы на складах боеприпасов в Балаклее в марте этого года, произошли из-за российского беспилотника, который якобы сбросил термобарические заряды. Свою версию Луценко никак не обосновал.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг сообщения о том, что взрывы на военных складах под Винницей устроили диверсант. "Есть момент, который бы я хотел отметить, — диверсионных групп, о которых говорит Facebook и другие, следствием с изучением материалов СБУ и других правоохранительных органов на территории области установлено не было и данных о них нет", — заявил Матиос телеканалу "112 Украина".

О задержании диверсантов перед пожаром на военных складах под Винницей заявил пресс-секретарь главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергей Мисюра.

По его утверждению, диверсантов в Винницкой области искала СБУ под видом антитеррористических учений. "Основная масса была определена, их цели — и были задержаны. Основная масса, но не все. Поэтому одна группа и смогла доставить на беспилотнике взрывное устройство. Постовые доложили о звуке в небе, потом начались подрывы снарядов, которые стояли на улице", — написал Мисюра в Facebook.

С чего все началось

Во вторник вечером на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел эвакуировали более 30 тысяч человек, двое пострадали. Как сообщали СМИ, наибольший ущерб от случившегося был нанесен Калиновке и селу Павловка, где в домах взрывной волной разбило стекла.

При этом одиночные взрывы боеприпасов продолжались еще в пятницу утром. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что для разминирования территории возле склада потребуется около двух месяцев.

На складе, где произошло ЧП, хранились ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", треть арсенала, по информации минобороны Украины, оказалась уничтожена. Всего, по данным администрации Винницкой области, в Калиновке хранилось приблизительно 188 тысяч тонн боеприпасов.

Начато расследование уголовного дела. Основной версией следствия является диверсия.