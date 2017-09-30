В Польше владелец магазина решил обыскивать украинцев

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Владелец магазина в городе Барлинек на северо-западе Польши вывесил объявление, гласящее, что все без исключения граждане Украины, решившие сделать покупки, подлежат досмотру. Изображение таблички опубликовано на странице Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения в Facebook.

"Внимание! Каждый гражданин Украины, пройдя кассу, подвергается проверке", — гласит объявление, написанное на польском и украинском языках.

Владелец магазина пояснил, что он решил повесить объявление после того, как украинец попытался похитить два пакета с продуктами.

Как отмечает издание Fakt24, в течение дня объявление было снято. Владелец магазина признал, что формулировка объявления оказалась "весьма неудачной".

Украинские граждане с 11 июля могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода они получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает.