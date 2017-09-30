Эксперт: США и КНДР могут скоро продолжить диалог по ядерной проблеме

ТОКИО, 30 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. США и Северная Корея могут скоро начать новые переговоры об урегулировании ядерной проблемы, как это уже было в 1994 году в Женеве, ожидает бывший глава южнокорейской делегации на шестисторонних переговорах по КНДР Ли Су Хёк.

Ежемесячный популярный южнокорейский журнал "Синтона" ("Новая Восточная Азия") публикует в последнем октябрьском номере интервью, в котором Ли Су Хёк, считающийся участником разработки внешнеполитического курса президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, заявил о возможности скорого начала "второго сезона" в диалоге США с КНДР.

"Я называю договоренности 1994 года на переговорах в Женеве, а также четырехсторонние переговоры 1997 года "первым сезоном". В 2017 году, видимо, откроется "второй сезон" для решения северокорейской ядерной проблемы", — отметил Ли Су Хёк.

По его словам, могут начаться "новые переговоры в Женеве, новые четырехсторонние переговоры, и в какой-то момент уже будут проведены шестисторонние переговоры".

"США не остановятся на замораживании ядерной программы Северной Кореи", — считает Ли Су Хёк. Он напомнил, что и в 1994 году в Женеве было предусмотрено замораживание и в конечном итоге отказ КНДР от ядерного оружия.

Соединенные Штаты и Северная Корея проводили первый диалог в Женеве, достигнув договоренности об отказе Пхеньяна от разработок ядерных вооружений на экспериментальном реакторе в Йонбене взамен на строительство международным консорциумом новой АЭС на легководных реакторах. Через три года проводились переговоры Южной Кореи, КНДР, США и КНР.

Это было при американском президенте Билле Клинтоне, однако приход к власти в США администрации Джорджа Буша в 2001 году привел к смене курса Вашингтона и отказу от проекта АЭС в КНДР.

Северная Корея, занесенная Бушем в список стран "оси зла" наряду с Ираком и Сирией, возобновила свою ядерную программу.

В 2003 году в Пекине были начаты шестисторонние переговоры на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств России, США, Китая, Японии, Южной Кореи и самой КНДР. Им удалось достичь устраивающей всех договоренности о том, как избавить Пхеньян от необходимости ядерных разработок, однако выдвижение США и Японией требований, не имевших никакого отношения к теме, привели к срыву диалога. В итоге вместо избавления от ядерного оружия КНДР, мир получил страну, которая, несмотря на жесткие санкции СБ ООН, проводит ядерные испытания и пуски баллистических ракет, наступил новый ядерный кризис на Корейском полуострове.