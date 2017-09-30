Эксперт: США выдумали "атаку" на дипломатов для ухудшения отношений с Кубой

ГАВАНА, 30 сен — РИА Новости. Предполагаемая "атака" в отношении американских дипломатов на Кубе стала предлогом для Вашингтона, чтобы оправдать ухудшение двусторонних отношений, заявил в пятницу РИА Новости кубинский ученый, доктор исторических наук Нестор Гарсия Итурбе.

Ранее сообщалось, что, по версии Вашингтона, работники посольств Канады и США на Кубе подвергались "атакам" с использованием специальных приборов с конца 2016 года. Причем происходило это в разное время и в разных местах. Как подчеркивается, в результате у людей возникли серьезные проблемы со здоровьем.

Глава госдепа Рекс Тиллерсон сообщил, что США решили вывезти часть персонала посольства в Гаване, пока кубинские власти не обеспечат безопасность американской дипмиссии. Как отметил Тиллерсон, 21 сотрудник миссии США на Кубе испытывал различные "недомогания неизвестного происхождения": боль в ушах, потерю слуха, головокружение, головную боль, усталость, рассеянность сознания, трудности со сном.

"Как я пояснил в недавно опубликованной статье, США в течение десятилетий лгали для оправдания своих агрессий и экономической, торговой и финансовой блокады острова (Кубы). Так почему верить им, что 21 человек оглох", — заявил Гарсия Итурбе.

Историк считает, что это не соответствует действительности. "У меня нет сомнений, что речь идет о новой лжи Вашингтона", — подчеркнул он.