Киев заявил, что Россия оставила войска в Белоруссии после учений

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Россия оставила часть своих военнослужащих на территории Белоруссии после учений "Запад-2017". Такое заявление в интервью агентству Рейтер сделал глава Генерального штаба Украины генерал армии Виктор Муженко.

Россия, по словам Муженко, на самом деле вывела лишь малую долю солдат и офицеров по окончании маневров.

"У нас есть информация, что они отозвали лишь несколько подразделений, при том, что было объявлено (об участии в учениях – ред.) 12500 военнослужащих, из которых 3000 были россиянами", — заявил глава Генштаба, выразив уверенность, что в реальности число участвующих в учении было значительно больше.

Учения "Запад-2017" прошли на территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября. За маневрами наблюдали около 100 иностранных военных атташе.

На официальном сайте учений 28 сентября было опубликовано сообщение о том, что последний эшелон с личным составом и техникой подразделений Вооруженных сил России, принимавших участие в "Западе-2017", покинул Белоруссию.

Ранее в МИД России назвали необоснованными обвинения НАТО в адрес Москвы, связанные с учениями "Запад-2017". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отверг обвинения в "недостаточной открытости" учений и отметил, что информационная кампания вокруг маневров является провокацией.

Пресс-секретарь российского посольства в США Николай Лахонин позднее отметил, что катастрофические сценарии, распространяемые в странах Запада в связи с маневрами, не оправдались, учения прошли максимально открыто.