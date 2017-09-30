Канада не будет сокращать численность дипломатов на Кубе

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Правительство Канады не будет сокращаться количество своих дипломатов на Кубе вслед за США, несмотря на случаи "недомогания" у канадских дипломатов, сообщает телеканал CTV News со ссылкой на заявление властей.

Ранее глава госдепа Рекс Тиллерсон сообщил, что США решили вывезти часть персонала посольства в Гаване, пока кубинские власти не обеспечат безопасность американской дипмиссии. Как отметил Тиллерсон, 21 сотрудник миссии США на Кубе испытывал различные "недомогания неизвестного происхождения": боль в ушах, потерю слуха, головокружение, головную боль, усталость, рассеянность сознания, трудности со сном.

"Канада не планирует изменить туристические рекомендации и рекомендации для Кубы или сократить своих сотрудников", — говорится в заявлении правительства.

Власти Канады заявили, что у правительства "не причин полагать, что канадские туристы или другие посетители" Кубы могут пострадать.

Ранее сообщалось, что по версии Вашингтона, работники посольств Канады и США на Кубе подвергались "атакам" с использованием специальных приборов с конца 2016 года. Причем происходило это в разное время и в разных местах. Как подчеркивается, в результате у людей возникли серьезные проблемы со здоровьем.