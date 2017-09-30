Глава Колумбии подписал указ о прекращении огня с повстанцами АНО

МЕХИКО, 30 сен — РИА Новости. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос в пятницу подписал указ о прекращении огня с повстанцами из Армии национального освобождения (АНО).

В начале сентября правительство Колумбии и АНО на переговорах в Эквадоре достигли соглашения о временном прекращении огня. Оно должно действовать с 1 октября по начало января. Повстанцы обязались не похищать граждан страны и иностранцев, не нападать на инфраструктурные объекты нефтяной промышленности, не размещать мины в зоне проживания гражданского населения и не вербовать несовершеннолетних. В свою очередь колумбийское правительство обязуется обеспечить защиту прав общественных деятелей страны.

"Президент Хуан Мануэль Сантос подписал указ, которые запускает режим прекращения огня с АНО с 1 октября, это первый обоюдный документ о прекращении огня, который подписывает АНО за всю свою историю", — сообщила в своем микроблоге в Twitter администрация главы колумбийского государства.

АНО, начавшая вооруженную борьбу с властями в 1964 году, состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК). С февраля группировка ведет переговоры с правительством Колумбии о мире.