В Нью-Йорке фургон въехал в пешеходов

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Фургон въехал в пешеходов в Нью-Йорке из-за неполадки с педалью газа, в результате инцидента три человека пострадали, передает телеканал NBC.
По словам очевидцев, для пешеходов загорелся зеленый свет, когда на большой скорости в них въехал фургон. В результате инцидента две женщины и мужчина пострадали. Они были доставлены в больницу с повреждениями легкой тяжести.
Отмечается, что полицейские рассматривают этот инцидент в качестве несчастного случая и водителю не были предъявлены обвинения.