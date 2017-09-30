США примут не более 45 тысяч беженцев в 2018 финансовом году

ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил руководству госдепа меморандум о квотах на прием беженцев в США в 2018 году, их число сокращено до 45 тысяч человек.

"Принятие до 45 тысяч беженцев в США в 2018 финансовом году оправдано озабоченностью гуманитарными проблемами и отвечает национальным интересам", — говорится в распространенном Белом доме президентском меморандуме на имя госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

В документе уточняется, что из общего числа будет принято 19 тысяч беженцев из Африки, 5 тысяч — из Восточной Азии, 2 тысячи — из Европы и Центральной Азии, 1,5 тысячи — из Латинской Америки и стран Карибского бассейна, 17 тысяч — из Южной Азии и Ближнего Востока.

Президент в меморандуме наделяет госсекретаря полномочиями перераспределения квот в случае их невыполнения между регионами при условии уведомления конгресса.

Ранее на этой неделе администрация Трампа направила в конгресс доклад с предложением принять в 2018 финансовом году до 45 тысяч беженцев.

Финансовый 2018 год в США начинается 1 октября 2017 года.

Указывается, что в 2017 финансовом году США приняли около 54 тысяч беженцев.