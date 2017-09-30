Порошенко распорядился подать на Россию в суд из-за моста в Крым

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко распорядился подать на Россию в суд за причинение "экологического ущерба" при строительстве моста в Крым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Twitter.

"Хотел бы, чтобы проработали вопрос, связанный с бедствием, которое было вызвано строительством Керченского моста, и подготовили соответствующий иск в соответствующие международные структуры", — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

В какой именно суд захотел пожаловаться Порошенко, Цеголко не уточнил.

"Изоляция"

Перекрыв Керченский пролив при строительстве моста в Крым, Россия фактически обрекла Украину на изоляцию, заявил ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Сейчас этот вопрос исследуется. Такими действиями Россия нарушает все международные нормы. Она фактически обрекает Украину на определенного рода изоляцию морским путем", – цитирует чиновника украинское издание "Обозреватель".

Действия Киева продиктованы страхом

Политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук считает, что Украину раздражает то, что Россия продемонстрировала способность реализовать такой проект.

Все это замешано на страхе того, что Крым после строительства моста и создания необходимой инфраструктуры будет недосягаем для мечты с точки зрения мифического возвращения в состав Украины", – считает политолог.

Образец транспортного строительства, способный выдержать землетрясение

Строительство моста через Керченский пролив является образцом, который задает высочайшую планку для всего транспортного строительства, отметил ранее министр транспорта России Максим Соколов.

"Проект Крымского моста не просто уникальный. Это образец, который задает высочайшую планку для всего транспортного строительства – и в организации стройки, и по уровню качества работ", — цитирует высокопоставленного чиновника информационный центр "Крымский мост".

В свою очередь, первый заместитель начальника ФКУ Упрдор "Тамань" (заказчик строительства) Виталий Вересович отметил, что строящийся мост через Керченский пролив способен выдержать землетрясение магнитудой свыше 9. "Конструктив моста таков, что может выдержать и землетрясение выше 9 баллов. С учетом этого применение взрывчатых веществ с целью вывода моста из строя значительно затруднено", — приводит пресс-служба заказчика слова Вересовича.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей запланировано на декабрь 2018 года.

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