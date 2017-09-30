Премьер Словакии: нельзя доверять информационным технологиям из Китая и США

ПРАГА, 30 сен – РИА Новости, Александр Куранов. Европейцам необходимо с осторожностью относиться к закупке информационных технологий и изделий, в частности, из США и Китая, поскольку никто не знает, что в них напичкано, заявил журналистам словацкий премьер Роберт Фицо по возвращении с саммита ЕС в Таллине.
"Некоторые премьеры на этом саммите открыто говорили о том, что Европа должна с осторожностью относиться к закупкам различных информационных технологий и изделий, идет ли речь о США, Китае или других странах-производителях. Потому что и господь Бог не знает, что заключено в этих изделиях. Общим пожеланием было наладить единую европейскую политику в этой сфере", — сказал Фицо.
"Сегодня уже не идет речь о качестве цифровой техники, проблема заключается в том, как уберечь общественность от связанных с нею злоупотреблений. Информационная среда так быстро развивается, что совсем скоро все будут знать о каждом из нас абсолютно всё. И я абсолютно не радуюсь этому, потому что считаю, что люди имеют право на частную жизнь и должны ограждаться от вторжения в него со стороны общества", — подчеркнул словацкий премьер.
"Крупные государства, особенно Франция и Германия, заявляют весьма ясно: страны, которые стремятся к большей степени интегрированности, имеют на это право, а те, которые этого не хотят, будут лишь наблюдать за данным процессом. Тема многоскоростной Европы, тема интеграционного ядра, тема более тесного сотрудничества стран, входящих в состав еврозоны, по-прежнему чрезвычайно актуальны", — сказал Фицо.
"Наверное, у стран V4 будет различный подход к будущей интеграции в ЕС, в частности, к тому ускоренному ее варианту, на который рассчитывает Словакия, как единственная страна в V4, входящая в еврозону", — добавил Фицо.