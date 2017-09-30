Премьер Словакии: нельзя доверять информационным технологиям из Китая и США

ПРАГА, 30 сен – РИА Новости, Александр Куранов. Европейцам необходимо с осторожностью относиться к закупке информационных технологий и изделий, в частности, из США и Китая, поскольку никто не знает, что в них напичкано, заявил журналистам словацкий премьер Роберт Фицо по возвращении с саммита ЕС в Таллине.

В эстонской столице в пятницу состоялся саммит Евросоюза, посвященный проблемам цифровой среды. Лидеры стран ЕС обсуждали, как превратить Евросоюз в глобального лидера в цифровом пространстве к 2025 году и при этом обезопасить информационную среду, включая личные данные граждан, от внешних вторжений.

"Некоторые премьеры на этом саммите открыто говорили о том, что Европа должна с осторожностью относиться к закупкам различных информационных технологий и изделий, идет ли речь о США, Китае или других странах-производителях. Потому что и господь Бог не знает, что заключено в этих изделиях. Общим пожеланием было наладить единую европейскую политику в этой сфере", — сказал Фицо.

На саммите, по словам Фицо, много говорилось о злоупотреблениях, связанных с использованием информационных систем.

"Сегодня уже не идет речь о качестве цифровой техники, проблема заключается в том, как уберечь общественность от связанных с нею злоупотреблений. Информационная среда так быстро развивается, что совсем скоро все будут знать о каждом из нас абсолютно всё. И я абсолютно не радуюсь этому, потому что считаю, что люди имеют право на частную жизнь и должны ограждаться от вторжения в него со стороны общества", — подчеркнул словацкий премьер.

Фицо также сообщил, что "на полях" саммита в Таллине состоялась встреча премьеров стран Вышеградской четверки (Словакия, Чехия, Польша и Венгрия – V4). Главы правительств обсудили ситуацию в Евросоюзе в свете грядущей реорганизации его деятельности, о чем также частично шла речь во время саммита в Таллине.

"Крупные государства, особенно Франция и Германия, заявляют весьма ясно: страны, которые стремятся к большей степени интегрированности, имеют на это право, а те, которые этого не хотят, будут лишь наблюдать за данным процессом. Тема многоскоростной Европы, тема интеграционного ядра, тема более тесного сотрудничества стран, входящих в состав еврозоны, по-прежнему чрезвычайно актуальны", — сказал Фицо.

Премьеры стран V4 намерены более подробно рассмотреть свое место в процессе дальнейшей интеграции на предстоящем 13 октября в Братиславе Потребительском саммите, посвященном проблеме двойного качества товаров на востоке и западе ЕС.

"Наверное, у стран V4 будет различный подход к будущей интеграции в ЕС, в частности, к тому ускоренному ее варианту, на который рассчитывает Словакия, как единственная страна в V4, входящая в еврозону", — добавил Фицо.